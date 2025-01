Hermoso saluta: obiettivo Marmol

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo Le Fée e Ryan, la Roma si prepara a salutare un altro acquisto estivo. Tra i convocati per la gara di oggi non compare il nome di Hermoso, escluso per "scelta tecnica". Sull'ex Atletico Madrid c'è forte l'interesse di alcuni club, tra cui Marsiglia e Borussia Dortmund. Tuttavia, in vantaggio sembrerebbe esserci il Bayer Leverkusen. Per il sostituto, Ghisolfi sta valutando diversi profili, tra cui Marmol del Las Palmas. Il ds francese è impegnato anche nella ricerca del sostituto di Shomurodov, pronto a vestire la maglia del Venezia in prestito con obbligo di riscatto, condizionato dalla salvezza. Nei colloqui con Riso per Frattesi, con i giallorossi si è parlato anche di Lucca, che oggi sarà in campo proprio contro la Roma.