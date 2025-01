Hermoso e Shomurodov ai saluti

IL TEMPO (M. CIRULLI) - In chiusura la cessione di Hermoso al Bayer Leverkusen. La trattativa tra i due club si sta avvicinando alla conclusione, anche grazie a un'intesa verbale di massima trovata nella tarda mattinata di ieri. Il club tedesco ha infatti migliorato l'offerta per il centrale, ex Atletico Madrid. In queste ore le due società definiranno i dettagli finali dell'affare, così da consentire al difensore di partire e sostenere le visite mediche in Germania. L'uscita di Hermoso era stata anticipata dallo stesso Ranieri dopo la sfida contro l'Udinese (per la quale il giocatore non era stato convocato), sottolineando che lo stesso difensore aveva deciso di concludere la stagione altrove. Arrivato da svincolato lo scorso settembre, Hermoso vestirà la maglia del Bayer Leverkusen in prestito. Per rimpiazzare il classe 1995, Ghisolfi sta valutando vari profili, tra cui quello di Marmol del Las Palmas. Per quanto riguarda Shomurodov, bisognerà attendere ancora qualche giorno per la sua cessione. L'accordo con il Venezia prevede un prestito con obbligo condizionato alla salvezza dei lagunari. Tuttavia, la Roma vorrebbe trattenerlo per non privarsi di una pedina importante nella delicata sfida di domani contro l'Eintracht Francoforte. Con l'uscita di Shomurodov, Ghisolfi dovrà concentrarsi sulla ricerca di un sostituto, e tra i nomi in lizza spicca quello di Lucca. Invece, è difficile ipotizzare un'accelerazione sulla trattativa per Frattesi, una pista che potrebbe riaccendersi in estate.