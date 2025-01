Hermoso al Bayer: ora alla Roma mancano 3 rinforzi, uno per reparto

La partenza di Hermoso, in prestito fino al termine della stagione al Bayer Leverkusen che pagherà il suo ingaggio, certifica il fallimento del mercato estivo e del d.s. Ghisolfi. Il difensore spagnolo, infatti, è il terzo calciatore acquistato in estate che ha già fatto le valigie, dopo Le Fée e Ryan. (...) Le uniche operazioni positive riguardano Hummels, Koné (voluto fortemente da De Rossi contro il parere di Ghisolfi) e Saelemaekers, che però è in prestito. Mancano il vice Dovbyk, un centrocampista (in Inghilterra si parla di un’apertura di Casemiro del Manchester United che sarebbe disposto a pagare gran parte del suo ricco stipendio) e il sostituto di Hermoso: riuscirà Ghisolfi a rimediare ai suoi errori? (...)

(corsera)