Graziani: "La squadra deve supportare Dovbyk e lui deve essere meno prevedibile"

GASPORT – Francesco Graziani ha detto sua sul rendimento di Artem Dovbyk con un'intervista al quotidiano. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

Graziani, da uno come lei che ha segnato 180 gol in carriera un bilancio di Dovbyk finora?

"Non è il tipo di attaccante che mi fa impazzire. Ma va detto che uno così ha bisogno del supporto della squadra, gli arriva un pallone ogni quarto d'ora, è faticoso per chiunque e alla fine rischi di deprimerti. Segnare tutti quei gol in Spagna significa che quel lavoro lo sa fare e che è pure bravo. Non può essere dipinto come un cretino. Ha diversi alibi, tra cui i tanti cambi di allenatore. Detto ciò, lui deve metterci del suo".

Ecco, in cosa può migliorare anche l'ucraino?

"Deve essere meno prevedibile in area, calcia sempre col sinistro e i difensori lo sanno. Deve diventare più mobile e attivo come lo era Lukaku che prendeva a sportellate tutti. Ma ripeto, è anche un problema di dinamica di squadra, devono mettersi più al suo servizio per far sì che diventi protagonista in area dove i gol ha dimostrato di saperli fare anche in Italia".