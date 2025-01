Gollini e Rensch, poi il sogno Frattesi. Ora tutto sull'Europa per salvare la stagione

LEGGO (F. BALZANI) - Lo sguardo all'Europa per salvare la stagione, ma anche al mercato per iniziare a formare la squadra del futuro allenatore. La Roma lavora su due tavoli dopo aver rialzato la testa sotto la guida di Ranieri e aver allontanato una volta per tutte la zona bassa della classifica.

Giovedì i giallorossi voleranno in Olanda e contro l'AZ Alkmaar puntano alla prima vittoria in trasferta della stagione per ipotecare il passaggio del girone. Ma il weekend si è concentrato soprattutto sul mercato.

Ghisolfi ha chiuso per Gollini che sarà il vice Svilar e arriva a titolo definitivo per 1 milione. L'ex portiere di Napoli e Atalanta sostituirà Ryan, passato al Lens per 800 mila euro, e oggi svolgerà le visite mediche probabilmente insieme a Rensch che arriverà dall'Ajax per 5 milioni. Due rinforzi per la panchina in attesa di sferrare l'attacco definitivo per Frattesi e pensare al vice Dovbyk (Beto e Kalimuendo in pole). Acquisti funzionali alla Roma di oggi, ma anche a quella di domani.

Ranieri infatti darà l'addio da allenatore ed è alla ricerca del tecnico del futuro: "Ne troveremo uno che porterà la Roma nell'élite del calcio europeo" . Monitorato anche il profilo di Francesco Farioli dell'Ajax. Ha esperienza in Italia (è uno dei "discepoli" di De Zerbi), è giovane, proviene da una big e ha già lavorato (bene) a Nizza con Ghisolfi. Insomma l'identikit combacia con le caratteristiche evidenziate in questi mesi dai Friedkin viste anche le difficoltà ad arrivare ad Ancelotti o Gasperini. Resta in corsa anche Allegri che sta valutando l'idea di allenare l'Al-Ahli, leggermente dietro Montella.

Torniamo al campo: contro l'AZ mancherà Pellegrini.