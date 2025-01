IL TEMPO - La Roma Primavera perde in rimonta contro il Lecce e viene eliminata dalla Coppa Italia. Nulla da fare per la squadra di Falsini, che cade in casa per 2-1, incassando così la seconda sconfitta di fila dopo la disfatta contro l'Hellas in campionato. Oggi, alle 14.30, invece, tocca alla Lazio, che al Fersini di Formello affronterà la Juve agli ottavi.