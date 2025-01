Ghisolfi si muove: Rensch più Gollini

Mentre la Roma è impegnata in Olanda per la trasferta di Europa League contro l'AZ Alkmaar, il diesse giallorosso, Florent Ghisolfi, prova a spingere sull'acceleratore per regalare a Claudio Ranieri i rinforzi che servono. [...] Prima Devyne Rensch dall'Ajax per la fascia destra, poi Pierluigi Gollini come vice Mile Svilar. Partiamo dal terzino. [...] Sul piatto la Roma ha messo un'offerta da 5 milioni di euro e un contratto fino al 2029 per Devyne che sarà a disposizione domenica per la gara contro l'Udinese. [...] L'altro acquisto, poi, arriva dall'Atalanta per poco meno di un milione (800mila euro) e andrà a sostituire Ryan, già volato al Lens.

Ma il mercato della Roma potrebbe non finire qui perché due nomi, più di altri, gravitano attorno a Trigoria da giorni: Giacomo Raspadori e Davide Frattesi. L'interesse per l'attaccante del Napoli è confermato. [...] Per questo sono ore frenetiche sull'A1 che non collega solo Napoli con Roma, ma anche la Capitale con Milano, in questo caso sponda Inter perché l'interesse dei giallorossi per Frattesi non è più un segreto. [...] Ma la cifra chiesta da Marotta (40-45 milioni) per il momento non può essere sborsata dai giallorossi. [...] Una cosa intanto è certa: Davide vuole tornare a Trigoria e dalla Roma proveranno a far leva su questo per uno sconto. [...]

(Tuttosport)