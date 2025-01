Ghisolfi, futuro tutto da decidere. Svilar: "Voglio restare qui a lungo"

Florent Ghisolfi ieri è sbarcato a Milano, in missione per il calciomercato. Il francese ha incontrato Giuseppe Riso, agente di Frattesi, e affronterà con il Milan la questione Saelemaekers-Abraham. Ma quanto durerà ancora l'avventura di Ghisolfi a Roma? Ci sono tante voci su di lui e secondo qualcuno, alla fine del mercato di gennaio potrebbe già salutare. Non è un segreto che alla Roma piaccia Giovanni Sartori, ds del Bologna e prossimo avversario dei giallorossi in Serie A. Proprio a Bologna la trasferta per i tifosi romanisti sarà vietata e stesso divieto anche per quella del 26 gennaio a Udine. Intanto ieri su Sky ha parlato Mile Svilar: "Il mio contratto non scade tra tantissimo, c'è ancora tempo per parlare e ci incontreremo molto presto. Io sto bene qui e mi piace tutto: club tifosi e società. E spero di restarci ancora per tanto tempo".

(gasport)