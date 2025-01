Ghisolfi, appuntamento per Marmol. Paredes chiama il Boca: ore decisive

Dopo 30 giorni nell'anonimato, la Roma prova ad accelerare sul mercato in entrata. [...] Hermoso ha svolto ieri le visite mediche con il Bayer Leverkusen e oggi il ds francese ha intensificato i colloqui con l'entourage di Mika Marmol. La trattativa, però, non è semplice. Il Las Palmas chiede 10 milioni di euro e non farà sconti. [...] Ranieri, però, ha bisogno di un centrale di ruolo anche perché mercoledì in Coppa Italia Mancini sarà squalificato.

Resta un rebus il futuro di Leandro Paredes che ha voglia di tornare al Boca Juniors. Il mercato in Argentina chiude il 31 gennaio, ma, i sudamericani otterranno una proroga per aver ceduto un calciatore. C'è distanza tra la richiesta economica del centrocampista giallorosso e l'offerta degli Xeneizes e le prossime ore saranno decisive. [...]

(Il Messaggero)