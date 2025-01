Genoa, dubbio per il vice Badelj. Messias è rimasto a casa, anche Balo è indisponibile: davanti guida Pinamonti

Patrick Vieira insiste sul concetto di continuità di prestazioni ed è la stessa cosa che chiederà alla sua squadra stasera, nonostante la piena emergenza. Contro la Roma, come ali adattate dovrebbero giocare Zanoli e Miretti mentre il vero dubbio è in mediana, dato che non si sa con chi andare a sostituire l'infortunato Badelj. Tra le alternative ci sono Masini, Kassa e Frendrup. Davanti, invece, Vieira non recupera nessuno e oltre a Balotelli, dovrà rinunciare anche a Messias che non è stato convocato. Anche Ekuban non è al meglio, da qui la scelta di convocare Venturino, punta della Primavera.

(gasport)