Friedkin sborserà altri 130 milioni

IL TEMPO - Sale ancora l'aumento di capitale della Roma deliberato il 28 ottobre 2019. Come svelato da Open, l'assemblea totalitaria della società giallorossa lo scorso 12 dicembre ha rinviato il termine al 31 dicembre 2025, stabilendo che l'importo totale passerà da 520 milioni a 650 milioni. I Friedkin continueranno, quindi, come sempre durante la loro gestione, a mettere mano al portafoglio e ad investire risorse all'interno del club per coprire le costanti perdite a bilancio (l'ultima da 81,3 milioni). Negli ultimi due anni e spicci i texani hanno iniettato nella Roma 332,5 milioni di finanziamenti soci e, come emerge dalle pieghe del bilancio 2023/2024, hanno convertito irrevocabilmente 110,1 milioni da debiti verso soci per finanziamenti a "Riserva azionisti c/ aumento di capitale".