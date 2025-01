Frattesi vuole tornare alla Roma: l’Inter alza il muro

(...) Davide Frattesi vorrebbe trovare un club disposto a garantirgli un posto fisso. Sia per crescere, sia per meritarsi una chiamata da Spalletti per i prossimi impegni ma soprattutto per il Mondiale 2026. Per questo motivo la Roma ci sta pensando, per questo motivo Frattesi strizzerebbe volentieri l’occhio ai giallorossi nel caso in cui si facessero ufficialmente avanti nel mercato di gennaio. Per il momento da Trigoria hanno chiesto indirettamente informazioni, hanno percepito che qualcosa lì nel centrocampo interista potrebbe muoversi e aspettano di capire se l’idea può rappresentare un’opportunità. Per il momento segnali positivi però non ne sono arrivati da Milano. Nel senso che l’ingaggio di Frattesi non rappresenterebbe un problema e un accordo verrebbe trovato tra le parti, ma invece adesso le maggiori difficoltà arrivano proprio dall’Inter che ha alzato il muro, non vorrebbe toccare la rosa a gennaio e naturalmente regalare il suo giocatore dopo averlo pagato due stagioni fa 30 milioni. (...) Si parla addirittura di una richiesta eventuale da parte dei nerazzurri di 45-50 milioni. Trattabili? Chissà, ma per il momento la valutazione lascia intendere che l’Inter al momento non abbia voglia di cedere il giocatore. (...)

(corsport)