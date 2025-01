Frattesi vuole la Roma, ma l’Inter alza il muro: nodo cessione e futuro in bilico

Frattesi è un caso sempre più delicato: il centrocampista dell’Inter vorrebbe tornare alla Roma, ma il club nerazzurro non intende fare sconti, fissando il prezzo a 45 milioni. Il giocatore, ancora ai margini nelle gerarchie di Inzaghi, mal digerisce le recenti esclusioni, come la panchina contro il Como prima di Natale, e scalpita per un ritorno nella sua città natale. (...) La Roma, dal canto suo, punta sul legame del giocatore con la capitale, ma non sembra disposta a soddisfare le alte richieste economiche. L’Inter, alle prese con infortuni a centrocampo (Calhanoglu e Mkhitaryan out), difficilmente cederà prima delle prossime decisive sfide di Champions contro Sparta Praga e Monaco. (...) Domani contro il Bologna, Frattesi potrebbe partire titolare, anche se è più probabile un impiego dall’inizio domenica contro l’Empoli. Nonostante le tensioni, il giocatore continua ad allenarsi con serietà, ma il futuro resta in bilico, con la Roma che lavora a fari spenti per una possibile offerta. (...)

(gasport)