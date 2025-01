Frattesi si ferma e intanto aspetta ancora la Roma

Torna Mkhitaryan, ma rischia di fermarsi Frattesi. Insomma, non c’è pace per l’infermeria nerazzurra. Anche se l’eventuale stop dell’azzurro sarebbe solo di natura precauzionale. Gli accertamenti effettuati ieri, infatti, hanno confermato l’affaticamento che già accusava da qualche giorno e che non gli ha impedito di giocare uno spezzone sia contro il Venezia sia l’altra sera contro il Bologna. Con l’Empoli, quindi, non essendoci veri e propri allarmi, potrebbe rimanere fuori solo per rimettersi definitivamente in carreggiata. E il pronto recupero di Mkhitaryan, già ieri in gruppo, potrebbe effettivamente spingere in questa direzione. La decisione sul conto di Frattesi, comunque, verrà presa tra oggi e domani.

Per definire il suo futuro, invece, occorrerà aspettare che si concluda la prima fase di Champions e, quindi, la fine del mese di gennaio. In questi giorni, la posizione dell’Inter non è cambiata. Nel senso che c’è la disponibilità ad ascoltare e ad assecondare i desideri di chi non è contento. Ma solo a determinate condizioni. Che, nel caso dell’ex-Sassuolo, sempre deciso a fare ritorno alla Roma, possono essere sintetizzate con la valutazione di 45 milioni (con un piccolo margine di trattativa) per il suo cartellino e con la certezza di avere un sostituto all’altezza. [...]

(Corsport)