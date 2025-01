Frattesi scalpita, Ghisolfi prepara l’offerta. Marotta: “Se vuole andare lo ascolteremo

Parte la settimana dell’assalto a Davide Frattesi. Oggi Ghisolfi parlerà con l’Inter per iniziare ad intavolare la trattativa. L’interesse è reale e i nerazzurri sono anche disposti ad abbassare le pretese. La richiesta iniziale di 45 milioni può scendere fino a 35/40. (...) Frattesi è scontento per il poco spazio a disposizione, ma anche Marotta ha provato a mettere a tacere le voci di mercato: “Non ha chiesto di andare via. Questo è un mercato in cui dall’oggi al domani possono arrivare richieste“. Ha poi aggiunto: “Di natura non vogliamo vendere nessuno, se un giocatore manifesta la volontà di cambiare noi cerchiamo di ascoltarlo“. Ma al di là delle solite frasi di circostanza, la Roma comincia a pensare all’offerta. Ghisolfi vuole proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto nella speranza di poter incassare a giugno i 24 milioni del Sunderland per Le Fée. Nell’affare può entrare anche il prestito di Cristante che aiuterebbe il club ad abbassare il monte ingaggi.

(Il Messaggero)