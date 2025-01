Frattesi-Roma, serve un tris di combinazioni

Il silenzio degli ultimi giorni non deve ingannare: la Roma vigila su Davide Frattesi, che resta il principale obiettivo del mercato di gennaio. Ma Ranieri deve attendere (e sperare) che si incastrino nella combinazione vincente tutti i numeri. Il primo è la valutazione del cartellino: l'Inter ha già fatto sapere al procuratore Riso, che è ancora il mediatore della trattativa, che una cessione non è possibile per meno di 40 milioni liquidi. A questa cifra non Ghisolfi non arriverà. Il secondo elemento, non meno importante, è la partenza di un centrocampista oltre Le Fée: Pellegrini sta recuperando posizioni nelle gerarchie tecniche [...] La terza variabile è il tempo: fino al 29 gennaio, data dell'ultima partita del maxigirone di Champions, Inzaghi non vuole lasciar andare nessuno [...] Nella Roma giocherebbe titolare quasi sempre e potrebbe difendere il posto in nazionale: ecco perché ha scelto di tornare a Roma. [...]

(Corsport)