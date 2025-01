Frattesi-Roma: affare last minute

Il motto della pubblicità illumina l'antistadio di San Siro, zona vip: "Amarti è destino". Scorrono le immagini nerazzurre, spunta Davide Frattesi che con un sorriso grande così sponsorizza insieme a Pavard il nuovo Inter Store. Quell'energia positiva di una foto piena di progetto stride con la situazione attuale, in cui Frattesi non può più programmare niente: ha deciso di tornare alla Roma, ]...] ma non è nelle condizioni di scegliere da solo. [...] La Roma ha già sistemato una bozza di accordo con il giocatore per un contratto fino al 30 giugno 2029, quattro anni e mezzo. Ma le posizioni aziendali sono ancora lontane. Marotta pretende 40-45 milioni per vendere un centrocampista della Nazionale. [...] E Frattesi ringhia, pensando che senza assaggiare il nerazzurro non gusterà più l'azzurro. [...]

I contatti proseguono, pazientemente. Con il Napoli sullo sfondo, interessato a Frattesi e anche a Lorenzo Pellegrini che nelle prossime due settimane potrebbe sbloccare la trattativa se trovasse una destinazione così gradita da spingerlo a lasciare la strada di casa. L'Inter non ha fretta. [...] La Roma a sua volta prende tempo prima di formalizzare un'offerta in prestito con obbligo di riscatto che si annuncia molto articolata, [...] perché sta cercando di piazzare qualche giocatore costoso e non più strategico dopo aver già ceduto Le Fée al Sunderland. [...] L'affare si giocherà nelle ultime ore, come una finale. Ma molto dipenderà anche da cosa sarà successo nel frattempo: nel calcio, nel mercato, gli umori cambiano in fretta.

(corsport)