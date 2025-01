Frattesi resta un sogno, passi avanti per Le Fée al Betis

IL TEMPO (L. PES) - Difficile se non impossibile, ma la Roma resta alla finestra. Davide Frattesi non è felice del suo impiego all'Inter e ha manifestato chiaramente la volontà di partire per trovare maggiore spazio. Nessuna rottura con l'ambiente nerazzurro, ma la necessità di ritrovare con-tinuità in un momento cruciale della carriera tra club e nazionale. Il suo profilo sarebbe un tassello fondamentale per il centrocampo giallorosso, e a Trigoria da anni resiste l'idea di riportare il prodotto del settore giovanile in rosa. Complicato immaginare una trattativa del genere a gennaio, in una sessione di mercato breve e solitamente dagli investimenti contenuti, ma Ghisolfi e Ranieri non intendono stare a guardare, e nelle prossime settimane sono previsti diversi movimenti per migliorare la qualità della squadra. Inoltre, da non sottovalutare, c'è la regia di Riso, procuratore di Frattesi e di Cristante, uno dei calciatori in uscita dalla Roma. A proposito di centrocampisti, oltre all'ex Atalanta c'è anche Le Fée pronto a partire. La trattativa con il Betis procede spedita e l'obiettivo è chiudere già la prossima settimana. Nessun segnale di partenza, invece, per Soulé. Diverse squadre si sono fatte avanti per l'argentino che però vuole restare nella Capitale alla ricerca di spazio.