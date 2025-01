Frattesi, l’Inter prende tempo. A destra c’è Rensch dell’Ajax

C’è un asse di mercato tra Roma, Milano e Napoli che continua a rumoreggiare. E coinvolge direttamente Davide Frattesi e Lorenzo Pellegrini. Si tratta di due trattative diverse che sono però legate quasi a doppio filo l’una all’altra. Ma andiamo con ordine. Nelle ultime ore c’è stato un contatto tra Roma e Inter per parlare di Davide Frattesi. Una prima chiacchierata in cui si è provato a delineare i contorni di una trattativa tutt’altro che semplice. L’ostacolo più grande è rappresentato dalla valutazione che fa l’Inter del centrocampista di Fidene (45 milioni) e un certo fastidio del club per la pressione fatta dal calciatore. (...) Il Napoli guarda con interesse gli sviluppi di questo gioco delle parti tra la Roma e Lorenzo Pellegrini, in attesa di ratificare l’addio a Kvaratskhelia. Con Giampiero Pocetta, agente del calciatore, che continua a cercare una sistemazione per il suo assistito già nel mercato di gennaio. Preferibilmente in Italia. In questo domino l’altro attore coinvolto potrebbe essere Cristante, che l’Inter ha individuato come sostituto funzionale per Inzaghi in caso di addio di Frattesi. Prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, su questa base sta lavorando il suo agente Giuseppe Riso. (...) Il lavoro di Ghisolfi non si ferma al nome di Frattesi. Dall’Olanda rimbalza forte l’indiscrezione di una trattativa avviata tra Roma e Ajax per Devyne Rensch, terzino destro olandese classe 2003. Il club giallorosso ha presentato un’offerta da 5 milioni di euro, forte dell’accordo di massima con il calciatore fino al 2029 e del contratto in scadenza con i Lancieri a giugno prossimo. Da Amsterdam la risposta è stata negativa. Il club olandese chiede circa il doppio per lasciar andare il suo talento.

(La Repubblica)