Frattesi, l'Inter ora frena. Ghisolfi stringe per Rensch

La Roma resta in prima linea per Frattesi, ma la trattativa ancora non è sbloccata. Non tanto per le frasi di facciata di Inzaghi e Marotta di domenica, ma per la cifra che i nerazzurri chiedono. Ranieri è stato chiaro: «Non c'è nulla di definito ma onestamente, non si possono spendere tutti qui soldi». La richiesta da 45 milioni di euro è alta. La Roma ne vorrebbe spendere 30/35 e c'è ancora distanza tra le parti. Inoltre, gli infortuni di Calhanoglu e MIchitaiyan rischiano di far slittare i discorsi visto che Inzaghi non vuole correre rischi in ottica qualificazione Champions. L'ipotesi di Cristante in prestito ancora non convince del tutto i nerazzurri che vorrebbero Ricci del Torino. (...) L'alternativa è Reitz. Il Borussia Meinchengladbach chiede 20 milioni. Continua la caccia per il rinforzo sulla destra. Da mesi sul taccuino di Ghisolfi c'è Rensch dell'Ajax. La sua valutazione è di 10 milioni, ma ha il contratto in scadenza e La Roma potrebbe chiudere l'affare per molto meno. L'olandese gradisce la destinazione. La prima offerta di 5 milioni è stata respinta poiché club spera ancora nel rinnovo. (...) Occhi anche su Buchanan e Silrlillia. L'altra priorità è il vice Dovbyk. Oltre al solito Beto torna di mode il nome di Kalimuendo. (...)

(Il Messaggero)