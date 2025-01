"Frattesi? L'agente ha mosso qualcosa..."

Davide Frattesi non ha mai chiesto la cessione. Parola di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter che, prima della partita in casa dello Sparta Praga, ha ribadito ai microfoni di "Sky" quanto già assicurato da Simone Inzaghi alla vigilia. [...] "Davide è un giocatore importante, fa parte della squadra e non ha mai manifestato l'intenzione di andare via. Ultimamente ha giocato meno, ma è avvenuto per motivi fisici, non tecnici".

Il ds nerazzurro non ha lesinato una stoccata a Beppe Riso, agente del centrocampista romano: "Squadre che si sono fatte avanti apertamente con noi non ce ne sono, sappiamo che Frattesi ha un procuratore molto simpatico: è un amico, ma sicuramente ha mosso qualcosa e il tema è più mediatico che altro". Se ne riparlerà al rientro da Milano: al netto dell'assenza di mosse ufficiali da parte della Roma, il mal di pancia di Frattesi cova da tempo sotto la cenere. [...]

Chi potrebbe partire, da qui alla chiusura del calciomercato invernale, è il canadese Tajon Buchanan. [...] Nel caso, un profilo alla Zalewski - che potrebbe entrare negli eventuali confronti con la Roma sul già citato Frattesi - resta un'idea. [...]

(Tuttosport)