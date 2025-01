Frattesi: la Roma non molla

[...] Cosa manca per chiudere il trasferimento di Devyne Rensch? L'Ajax ha chiesto più tempo alla Roma per trovare un sostituto. Da un momento all'altro, quindi, il classe 2003 riceverà il via libera per atterrare nella Capitale. Sebbene le critiche di Van Basten, il giocatore è stato scelto poiché rappresenta un buon investimento, oltre che un ottimo ricambio sulla destra. [...]

Chiuso il capitolo terzino destro, Ranieri continua ad avere bisogno di rinforzi in altre zone di campo. [...] Tiene banco l'obiettivo Frattesi che completerebbe il centrocampo. [...] Riso, il suo procuratore, continua a tenere allacciata la trattativa. La Roma, però, non arriverà mai ad offrire i 40 milioni se prima non avrà ceduto un giocatore tra Pellegrini e Cristante. Bisognerà aspettare le ultime ore del mercato, quando si potrà rimpiazzare senza nessun problema i giocatori nelle liste UEFA, questa una delle condizioni poste dall'Inter. [...]

Frattesi ha già manifestato il suo malessere a Milano: non si sente abbastanza importante, con Inzaghi che anche contro il Como gli ha preferito un Barella non al top della forma. La sua priorità è quella di tenersi il posto in Nazionale. [...]

(corsport)