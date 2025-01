Prima la maglia da titolare, poi il gol che apre le danze contro il Lecce e che ha di fatto posto fine alla telenovela Davide Frattesi. Il centrocampista seguito anche dalla Roma, non lascerà l'Inter almeno in questa finestra di mercato. [...] Il giocatore è reputato un elemento importante da Simone Inzaghi ma Frattesi non è Barella. Il tecnico nerazzurro, però, ha parlato con il ragazzo e gli ha garantito più minutaggio facendolo rasserenare. [...]

