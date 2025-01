Frattesi fa gol a mal di pancia: "Felicissimo di restare qui"

[...] Non è raro che Davide Frattesi spacchi le partite. Ieri ha deciso di infierire sul povero Lecce, nel match in cui tornava titolare dopo 3 mesi, ed ha segnato il suo quarto gol in questo campionato. [...] A fine gara, poi, è stato lui stesso a prendere parola: "È stato un periodo un po' particolare perché mia nonna non sta tanto bene. Avevo la testa altrove. Ai tifosi dico che sono felicissimo di rimanere qui. A volte le cose vanno bene a volte meno, ma io sono contento qui". [...] Negli ultimi giorni il suo entourage proverà a fare un ultimo tentativo con la Roma, ma l'Inter non si smuove dalla richiesta di 45 milioni di euro. [...] Il più felice di poterlo trattenere è Simone Inzaghi, che più volte ha parlato con lui in questo periodo. Gli ha garantito più spazio e ha, per il momento rimandato a quest'estate, i discorsi su una sua possibile partenza.

(gasport)