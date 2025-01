Frattesi e Raspadori, Ghisolfi ci prova: il Lens da l'ok a Ryan, ecco Gollini

Dopo Enzo Le Fée, anche Mathew Ryan saluta e va al Lens per 800mila euro. Due degli acquisti estivi sono andati via e potrebbero non essere gli unici. [...] Blindato invece Soulé, richiesto dal Milan nella trattativa per Alexis Saelemaekers. La Roma vorrebbe acquistare il belga a titolo definitivo senza contropartite. Cambia il discorso su Tammy Abraham, con i rossoneri che non hanno ancora deciso il suo futuro. Rensch e Gollini saranno i primi acquisti. [...] Anche l'arrivo del portiere è questione di ore, si sta aspettando il via libera per poter inserire l'estremo difensore in lista UEFA ma da quello che filtra è veramente difficile. I giallorossi andranno ad Alkmaar, quindi, con solo Svilar e De Marzi. [...] Shomurodov è vicino all'Empoli e ciò potrebbe innescare un effetto domino che farebbe approdare Sebastiano Esposito al Napoli. Il classe 2002 libererebbe Giacomo Raspadori proprio verso la Capitale. Sull'ex Sassuolo si sono informati sia la Roma che l'Atalanta. [...] Il vice Dovbyk è una priorità così come lo è Davide Frattesi. La prossima settimana potrebbe essere fondamentale per l'affondo. Ghisolfi spera in uno sconto, ma, i 45 milioni richiesti sono troppi. [...] A febbraio in programma i primi incontri per i rinnovi. Dybala è disposto a spalmarsi l'ingaggio di 8 milioni di euro. Poi sarà il turno di Pisilli e Svilar. Ancora in bilico le questioni Hummels ed El Shaarawy, entrambi sono in scadenza nel 2025. [...]

(Il Messagero)