Frattesi, che mal di...panchina

Davide Frattesi resterà all'Inter sino al termine della stagione, nonostante il mal di pancia. Oggi infatti la dirigenza dei campioni d'Italia non ha intenzione di privarsi del centrocampista, a meno che qualcuno non si presenti con un'offerta da 40-45 milioni. Ma in estate l'addio sembra addirittura inevitabile. (...) Col ragazzo, definito dal ds dei giallorossi Ghisolfi 'un figlio di Roma', che sogna un ritorno da promesso sposo ai giallorossi (e comunque è sul taccuino di più di un'inglese). Tuttavia il club della Capitale, per motivi di fair play finanziario, non può permettersi ora un'offerta importante per il figliol prodigo e l'eventuale scambio con Pellegrini più conguaglio in favore dell'Inter è già stata rifiutato dai nerazzurri per stipendio ed età del giallorosso. Risultato: la Roma potrà provarci senza fretta, meno restrizioni e un piano d'azione preciso nella prossima finestra di calciomercato. Tutto quindi parte dalla volontà dell'ex Sassuolo di giocare di più. (...)

(tuttosport)