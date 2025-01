Frattesi alla Roma? No dell'Inter

Per il momento, la porta rimane chiusa, nonostante le parole di Florent Ghisolfi arrivate domenica: "Frattesi? Non voglio commentare le voci, posso dire che è un figlio di Roma". Non è un mistero, però, che la Roma già dalla scorsa estate voglia riportare a casa Davide Frattesi e, anche lo stesso giocatore avrebbe voglia di giocare di più dato lo scarso minutaggio nell'Inter. I nerazzurri, però, hanno già ribadito di non voler prendere in considerazione una partenza del centrocampista a gennaio a meno di offerte di circa 40 milioni di euro. [...]

(Tuttosport)