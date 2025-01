Frattesi agita l'Inter: si vede alla Roma

Dopo un anno e mezzo di Inter, Davide Frattesi gioca ancora troppo poco. E non ci sono neppure i segnali che la situazione possa cambiare almeno in futuro. [...] La novità di questi giorni è che l'entourage di Frattesi si starebbe muovendo non solo per la prossima estate, ma anche per l'immediato. Insomma, il giocatore farebbe le valigie anche subito. Anche perché un'idea su dove potrebbe trovare lo spazio tanto desiderato esiste già nella sua testa. Ed è la Roma, ovvero la squadra dove ha concluso la sua traiettoria giovanile iniziata nella Lazio e club a cui, evidentemente, è ancora legato. Chiaro che Ranieri accoglierebbe a braccia aperte Frattesi. Si tratterebbe di un rinforzo di assoluto livello, capace anche di accendere la piazza. [...] Dando fede anche alle recenti parole di Marotta, l'Inter non sbarrerebbe la porta all'uscita di Frattesi, qualora dovesse chiedere in maniera diretta di andare a giocare altrove. Ma le condizioni le detterebbe comunque il club di viale Liberazione. E, a proposito del centrocampista romano, la prima è proprio la sua valutazione, anche perché, come riportato sull'ultimo bilancio, l'investimento per portarlo a Milano è stato di quasi 32 milioni. Evidentemente, sotto quella cifra non si scende. Anzi, è probabile che le richieste nerazzurre arrivino anche a quota 40. E allora la Roma ha quel tipo di disponibilità? No. Sarebbe difficile anche studiare un prestito, visto che l'Inter

avrebbe comunque la necessità di dare a Inzaghi un sostituto. [...]

(corsport)