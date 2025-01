Frattesi, affare last minute: i bonus sono la chiave

22 milioni di euro netti. Questo è il valore a bilancio di Davide Frattesi, e sia la Roma che l'Inter ne sono a conoscenza. Per questo la società giallorossa si è sentita smarrita una volta saputa la valutazione nerazzurra di 45 milioni. La Roma vuole riportare a casa il centrocampista e sa che anche lui vorrebbe tornare, soprattutto perché avrebbe un ruolo da protagonista. [...] Più passano le ore e più è complicato che la trattativa vada in porto, ma la notizia che i giallorossi, insieme all'entourage del giocatore, stanno lavorando sottotraccia per far si che si arrivi ad una soluzione. La chiave potrebbero essere i bonus. [...] La Roma non vorrebbe andare oltre i 30 milioni di euro, l'Inter non sarebbe incline ad accettare sebbene Frattesi ormai abbia un ruolo marginale. [...] Dall'estero tra l'altro, probabile che si stia muovendo qualcosa, il che cambierebbe le carte in tavola. Il club giallorosso punta sempre sulle volontà del ragazzo, ma è oggettivo che se dovesse arrivare un'offerta dalla Premier League, l'Inter sarebbe ben felice di non cedere Davide in Serie A. [...]

(corsport)