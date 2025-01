Frattesi a prezzo... variabile: club stufo della telenovela

La Roma affonda il colpo, il Napoli ci pensa e la Juventus prova ad inserirsi. La verità è che anche l'Inter si è stufata del caso Frattesi. Siamo solo all'inizio del calciomercato invernale ma i nerazzurri hanno già superato il limite di sopportazione. [...] La società credeva di essere stata chiara con il procuratore Giuseppe Riso riguardo alla centralità del giocatore nel progetto e rimandando una possibile cessione a giugno 2025. [...] Poi, però, è arrivato l'inverno e il suo agente ha iniziato ad avere colloqui con altre squadre con modalità che non hanno entusiasmato l'Inter.

L'agente ha riportato l'offerta della Roma a Marotta e Ausilio ma i nerazzurri hanno fissato il prezzo a 45 milioni di euro. [...] Ieri c'è stato un incontro tra Giuseppe Riso e Florent Ghisolfi, direttore sportivo giallorosso sbarcato a Milano. L'agente sta tentando di impostare uno scambio tra i due assistiti, Frattesi e Cristante, ma all'Inter non interessano contropartite. La sensazione, quindi, è che non ci sarà una situazione di tira e molla prolungata, anche perché i nerazzurri non vogliono che diventi una telenovela. [...]

(gasport)