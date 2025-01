Fra i giocatori di calcio della AS Roma è scoppiata la passione per il business. Imitano Paulo Dybala, la star della squadra

Fra i giocatori di calcio della As Roma quest’anno sembra essere improvvisamente scoppiata la passione per il business. [...]

Dybala ha fondato a metà luglio del 2023 una società immobiliare, di cui è proprietario al 50% mentre il restante 50 per cento è intestato a Leila Antun, figlia del procuratore del giocatore della Roma, Jorge Antun. La società ha sede nella centralissima piazza del Popolo a Roma e ha già fatto un investimento nel mattone di 206.344 euro. [...] Alla fine di quello stesso anno a Milano (dove ha acquistato anche un appartamento che vale circa 1,2 milioni di euro) Dybala ha fondato come unico socio anche La Favorita srl, società che ha per oggetto «l’acquisizione, lo sfruttamento e la gestione, sia a fini pubblicitari che commerciali, in Italia come all’estero, dei diritti patrimoniali legati all’immagine, al nome, alla voce e dei diritti di proprietà intellettuale di sportivi e personaggi dello spettacolo [...]».

Nella primavera scorsa Dybala ha poi aggiunto al suo portafoglio da neoimprenditore anche l’8 per cento della Feel Good Plus srl, partecipando a un aumento di capitale a lui riservato, che gli è costato fra azioni e sovrapprezzo 200mila euro tondi. [...]

È stata invece fondata il 22 maggio scorso la Newco Investment srl di Roma, su iniziativa di Armando Pasini, designer di gioielli ed orologi che ha un negozio nella centralissima via Condotti nella capitale. Una settimana dopo è stato lanciato un aumento di capitale di 491.150 euro sottoscritto con quote diverse da molti giocatori ed ex giocatori di calcio. Fra loro tre attuali compagni di squadra di Dybala: Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Nicola Zalewski. [...]

(Italia Oggi)