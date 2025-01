Forfait Guida, arbitra Pairetto: un solo precedente nel 2021

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Ci si avvicina al derby con un colpo di scena: Guida non sarà più l'arbitro designato per la gara. Con una nota ufficiale, l'AIA ha annunciato il cambiamento. Al posto del fischietto di Torre Annunziata ci sarà Pairetto. Per l'arbitro torinese si tratta della seconda direzione in una stracittadina romana, dopo quello che vide la Roma imporsi per 2-0 sulla Lazio. In quell'occasione, la squadra allenata da Fonseca vinse grazie alle reti di Mkhitaryan e Pedro. [...] Il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Chiffi. [...]