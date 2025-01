Finalmente Roma

IL TEMPO (L. PES) - Aria di casa. Dopo nove mesi e un giorno, la Roma torna a vincere in trasferta e lo fa sul campo dell'Udinese. [...] Anche questa volta una rimonta, segnata dalla doppia rete su rigore di Pellegrini e Dovbyk. Una boccata d'aria importante dopo la caduta di giovedì contro l'AZ Alkmaar. [...] Ranieri vara un turnover moderato e lascia a riposo Hummels, Paredes e Dybala. Subito una chance per Rensch. [...] Primo tempo sotto ritmo per entrambe le squadre, con i friulani che la sbloccano con un gol di Lucca, attaccante seguito proprio da Ghisolfi. Nella ripresa la musica cambia. Subito Shomurodov per cambiare sistema di gioco e regalare un partner a Dovbyk, la mossa funziona. Dopo un primo tempo opaco e l'errore che ha portato al gol della squadra di Runjaic, Lorenzo Pellegrini con responsabilità si guadagna e trasforma il calcio di rigore che vale il pareggio. Dentro anche El Shaarawy, è proprio il Faraone a guadagnarsi il secondo tiro dagli 11 metri. Dovbyk batte e non sbaglia. Da lì in poi la solita gestione. [...] Spazio anche per Zalewski, Cristante e Dybala che nel finale aiutano i più stanchi a gestire. Un successo importante e che dà una spinta emotiva importante alla Roma in vista della doppia sfida all'Olimpico con Eintracht e Napoli. Poi il calendario sorride: Venezia, Parma, Monza, Como, Empoli, Cagliari e Lecce fino alla fine di marzo. [...]