Festa al Tre Fontane. Ranieri, grazie ai tifosi: "Ci fate sentire amati"

"Ci fate sentire amati e faremo di tutto perché siate orgogliosi di noi". Tra i buoni propositi per il nuovo anno, c'è anche quello di Claudio Ranieri che ieri ha voluto mandare un messaggio di speranza ai tremila tifosi della Roma presenti al Tre Fontane. [...] Dopo circa un'ora di lavoro, il tecnico ha interrotto l'allenamento e ha ringraziato i supporter. L'allenatore giallorosso senza dubbio il più applaudito, mentre ovazioni per Dybala, Koné e Hummels. [...] Non è invece sceso in campo Bryan Cristante, ancora alle prese con un problema alla caviglia, mentre Artem Dovbyk ha lavorato in palestra ed era un'assenza già programmata, al derby ci sarà. Contro la Lazio, gli undici a scendere in campo saranno gli stessi contro il Milan con il solito ballottaggio Pisilli-El Shaarawy. Ancora panchina per Lorenzo Pellegrini, ieri applaudito dal pubblico. Il capitano, però, è sempre più lontano da Roma con l'Inter che si è fatta avanti. [...]

(corsera)