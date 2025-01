Febbre Celik. Amantino Mancini ospite della Roma

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Celik in dubbio per il derby. A due giorni dal fischio d’inizio di una delle partite più sentite nella Capitale, la Roma si è ritrovata ieri a Trigoria per svolgere l’ultimo allenamento prima della rifinitura. Ranieri potrà contare su tutta la rosa, ad eccezione di Cristante e con il dubbio legato alle condizioni di Celik. Durante l’allenamento di ieri, sotto gli occhi di Amantino Mancini, autore di un gol di tacco proprio contro la Lazio, hanno partecipato anche Dovbyk e Pisilli, che nei giorni scorsi avevano svolto lavoro in palestra in una gestione programmata dei carichi di lavoro. L’eventuale assenza dell’ex Lille obbligherebbe Ranieri a confermare Saelemaekers sulla fascia destra, considerano che gli unici ricambi di ruolo disponibili sarebbero Saud e Sangarè.