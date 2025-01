Fair play finanziario, giallorossi virtuosi: rischiano una multa

A Trigoria sono tutti molto sereni. Sono infatti consapevoli che la situazione finanziaria non perfetta della Roma non potrà rispettare i nuovi paletti del fair play finanziario, ma, nessuno è convinto che possa arrivare la sanzione massima e cioè l'esclusione dalle coppe per la stagione 2026/2027. [...]

Ciò che fa avere fiducia alla famiglia Friedkin, è che i conti siano in costante miglioramento. [...] L'ultimo bilancio ha portato un miglioramento sia nei ricavi che nei deficit. I costi di gestione del club, inoltre, sono stati ridotti di circa 15 milioni di euro e ciò permette al club di non avere così tanta necessità dei soldi del The Friedkin Group. [...] Ecco perché la Roma spera che questa continua situazione in miglioramento verrà sanzionata dall'UEFA con una multa.

(gasport)