Empoli, subito un attaccante: Shomurodov in prima fila

(...) Le attenzioni dell'Empoli si stanno concentrando su un attaccante che fa gola a tanti e che Claudio Ranieri, dopo averlo rivitalizzato a Cagliari, sta usando anche alla Roma: l'uzbeko Eldor Shomurodov che compirà 30 anni a fine giugno. (...) Shomurodov piace pure al Cagliari che lo riporterebbe, ma ha bisogno di liberare posti in lista (iin esubero ci sono Jankto e Rog, ma potrebbe partire pure Lapadula, in scadenza a giugno) e al Venezia che cerca un'alternativa a Pohjanpalo che (5 gol) resta comunque il faro davanti della squadra di Eusebio Di France-sco. La Roma sembra decisa a mandare nuovamente in prestito l'attaccante che per Gemmi è una prima scelta.

(gasport)