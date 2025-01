Embolo e Romero: Roma all’attacco

La Roma accelera per consegnare a Ranieri il suo vice Dovbyk. Perché Eldor Shomurodov è sempre più vicino al Venezia. (...) La lista di nomi sul portatile di Ghisolfi è lunga e tanti giocatori sono sotto osservazione nel rapporto qualità-prezzo, ma anche per tanti altri parametri come la condizione, il rendimento e la scadenza del contratto: due di questi nomi sono soprattutto al vaglio del francese e del suo staff, uno in Francia, l’altro in Spagna. Si tratta di Breel Embolo del Monaco e Isaac Romero del Siviglia. Il primo ha ventisette anni, il secondo invece ne ha ventiquattro: entrambi hanno una valutazione tra i 12 e i 15 milioni e un contratto in scadenza nel giugno 2026. E nessuna voglia di rinnovarlo, almeno per il momento. Lo stipendio di Embolo dovrebbe aggirarsi sui tre milioni di euro, cifra che il giocatore dovrebbe abbassarsi magari inserendo qualche bonus sul contratto. Le parti stanno parlando e non è escluso che Ghisolfi possa essere oggi a Milano per incontrare il Monaco, impegnato a San Siro nell’ultima sfida di questa fase di Champions. (...) Nella lista di Ghisolfi naturalmente ci sono tanti altri nomi come quello di Lucca, Brobbey e Mikautadze: tutti però elementi che hanno una valutazione di circa 30 milioni di euro e che non sono percorribili in questa finestra di mercato. Il budget fissato per il centravanti si aggira intorno ai 15 milioni: valore di Embolo ma anche di Isaac Romero, altro nome seguito con attenzione. Per il Siviglia, alle prese con problemi finanziari, potrebbe essere una buona soluzione per la società andalusa vendere un prodotto del vivaio per ricavarne una importante plusvalenza. (...)

(corsport)