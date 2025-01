El Shaarawy o Pisilli, dubbio a centrocampo

Non ci sarà Cristante, che anche ieri non si è allenato, in dubbio Celik, che ha la febbre: per il resto Ranieri nel derby potrà contare, a meno di problemi nell’allenamento di rifinitura di oggi, su tutta la rosa. Dovbyk anche ieri ha lavorato con il gruppo e giocherà al centro dell’attacco insieme a Dybala. (...) Confermata la difesa a tre con Hummels in mezzo tra Mancini e Ndicka. L’unico vero dubbio è a centrocampo: con Paredes e Koné andrà in campo uno tra Pisilli ed El Shaarawy. Nel caso tocchi al Faraone si ritornerà al 3-4-2-1.

(corsera)