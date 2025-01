Eintracht Frankfurt, attesi 3500 tifosi: sono gli hooligan che devastarono Napoli

C'è il precedente di Lazio-Eintracht del 2018, più recentemente la guerriglia urbana scatenata sul lungomare di Napoli prima e dopo la partita disputata il 15 marzo 2023. Adesso monta l'allarme scontri a Roma per l'arrivo previsto di 3500 ultrà dell'Eintracht Frankfurt. [...] A preoccupare le autorità è l'indole radicale dei Frankfurter ultras, la frangia più oltranzista della tifoseria tedesca. [...] Adottano comportamenti sovrapponibili a quelli degli hooligan inglesi. [...]

Le autorità dell'Eintracht al momento non stanno fornendo informazioni alla polizia italiana. Gli investigatori della Digos lavorano per mappare gli alberghi, più probabilmente un solo albergo, dove alloggeranno gli ultrà e per costruire un sistema di sicurezza in grado di scongiurare che il centro di Roma venga ridotto a un campo di battaglia. Si teme che i Frankfurter ultras, come avevano già fatto a Napoli, prima della partita vogliano muoversi in corteo per le strade del centro. [...] Se non si riuscirà a radunare i tedeschi in villa Borghese, per poi trasportarli all'Olimpico con le navette, si rischia di assistere a un'altra giornata di guerriglia per le strade di Roma.

(la Repubblica)