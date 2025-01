Eintracht battuto, Ranieri ai playoff e agli ottavi può essere subito derby

Ci pensano Angelino e Shomurodov a scacciare fantasmi su calcoli algebrici e posizioni in clsssifica. La Roma batte 2-0 l'Eintracht Francoforte e passa il turno di Europa League. Evitato il possibile incontro con il Fenerbahce di José Mourinho, all'orizzonte si sta delineando un qualcosa di peggio. I probabili ottavi di finale potrebbero disputarsi contro la Lazio. Oggi alle 13 il mini sorteggio per scoprire l'avversaria ai playoff e il lato del tabellone. Dall'urna potrebbe uscire o il Ferencvaros o il Porto. [...] Gli uomini di Ranieri, dovessero superare i playoff, potrebbero incontrare l'Athletic Bilbao o la Lazio ma questo si scoprirà solo il 21 febbraio e prima bisogna passare il turno. Ieri sera era fondamentale vincere, senza pensare agli avversari. [...] Capitolo mercato. Oggi è previsto un contatto tra Ghisolfi e l'agente di Mika Marmol, 23enne centrale del Las Palmas. Lui è il prescelto per sostituire Mario Hermoso. La richiesta del club è di 10 milioni di euro ma si deve trattare anche con il Barcellona che ha un 50% sulla sua futura rivendita. [...]

(La Repubblica)