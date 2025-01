Ecco Romano: lo "svizzero" della Primavera

Un nome a sorpresa è comparso nella lista dei convocati di Bologna-Roma: si tratta di Alessandro Romano, 18 anni, centrocampista della Primavera, regista stile Paredes. Il nome può trarre in inganno: non è italiano ma svizzero, sebbene le sue origini siano chiare. [...] Alessandro è arrivato a Trigoria tre anni fa dal Winterthur e quest'estate non ha partecipato al ritiro con la squadra di Daniele De Rossi. Quest'anno, invece, un infortunio lo ha tenuto fuori a lungo ma adesso è tornato. Questa convocazione ha un sapore speciale e può dargli la spinta per rinnovare il contratto. Il classe 2006 è squalificato nel campionato Primavera e salterà dunque la sfida contro il Torino.

