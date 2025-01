Ecco Rensch e Gollini. Shomurodov in uscita

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma piazza i primi due acquisti della sessione invernale. Quella di ieri è stata una giornata di arrivi a tinte giallorosse nella Capitale. Mentre la squadra si preparava a lasciare l'Italia in direzione Olanda per affrontare l'AZ Alkmaar in Europa League, Rensch è sbarcato in Italia. Al ritorno della trasferta europea, infatti, Ranieri potrà contare su un nuovo rinforzo sulla fascia destra: all'Ajax andranno 5 milioni di euro, più uno di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi di squadra e individuali. Proprio su Rensch si è espresso Ranieri in conferenza stampa: "Sono felice, ha qualità e tempi di inserimento. E' un giocatore di cui abbiamo bisogno e ci può aiutare nella fase difensiva".

Nelle prossime ore è atteso l'annuncio, con il terzino che si legherà alla Roma fino al 2029. Contestualmente, sarà ufficializzato anche l'arrivo di Gollini, giunto ieri nella Capitale e pronto a firmare un contratto fino al 2027 con i giallorossi. Nessun esborso economico per il cartellino del classe 1995, ma all'Atalanta spetteranno alcuni bonus. Ghisolfi si sta muovendo anche sugli altri reparti. In particolare su quello offensivo, dove si cerca una sistemazione per Shomurodov, che interessa a Empoli e Venezia. Nel frattempo Ausilio, ds dell'Inter, allontana la possibile cessione di Frattesi: "Non ha mai chiesto la cessione - ha affermato prima della sfida di Champions League contro lo Sparta Praga - per noi è importante e ultimamente ha giocato meno perché non è stato benissimo fisicamente".