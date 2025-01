Ecco Rensch e Gollini, nuova trattativa per Raspadori

Devyne Rensch è sbarcato ieri pomeriggio all'aeroporto di Ciampino, pochi minuti prima della partenza per l'Olanda dei suoi nuovi compagni di squadra. [...] L'esterno destro, costato 6 milioni di euro compresi i bonus, ha svolto in serata le visite mediche e oggi firmerà il contratto che lo legherà alla Roma fino al 2029. Nella serata di ieri è arrivato nella Capitale anche Pierluigi Gollini, che prenderà il posto di Mathew Ryan, ceduto al Lens: il portiere oggi sosterrà le visite mediche prime della firma.

Novità sul fronte vice-Dovbyk: con Shomurodov in partenza (l'Empoli è in vantaggio sul Cagliari ma si è fatto avanti anche il Venezia che potrebbe perdere Pohjanpalo) la Roma è tornata a parlare con il Napoli di Raspadori, sulla base di un prestito con diritto di riscatto che si può trasformare in obbligo. Sull'attaccante c'è anche l'Atalanta. [...]

(corsera)