Ecco Rensch e Gollini. Caccia al vice Dovbyk. Pellegrini out con l'Az

L'Az Alkmaar è relativamente lontano, giovedì ore 18.45 in Olanda, per questo le attenzioni dei tifosi attorno alla Roma si concentrano inevitabilmente sul mercato. Praticamente concluso l'acquisto di Rensch dall'Ajax così come è in dirittura la trattativa per Gollini dell'Atalanta. Ryan andrà via dalla Capitale e la squadra più vicina ad ingaggiarlo è l'Al-Shabab di Fatih Terim. (...) Frattesi resta il grande obiettivo, ma lo stallo nelle cessioni continua a complicare l'operazione. L'idea originale della dirigenza giallorossa pre-vedeva l'addio a Cristante e Pellegrini e il successivo investimento sul centrocampista dell'Inter. Per poter mettere in atto la «rivoluzione» richiesta dai Friedkin. Ma la volontà forte del capitano di rimanere nella Capitale e la mancanza di offerte concrete sembra aver arenato il progetto ribaltone. (...) Intanto ieri la squadra è tornata ad allenarsi in vista della sfida di Europa League. Ancora ai box Cristante che sta lentamente recuperando dall'infortunio alla caviglia. Out invece Pellegrini, che venerdì sera ha subito un lieve infortunio al ginocchio destro che lo terrà fuori dalla sfida in Europa di giovedì. Obiettivo riaverlo a disposizione per domenica contro l'Udinese.

(La Repubblica)