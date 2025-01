È un esame di maturità

È stata una settimana di passione, ma quella da derby. Ovvero il Giubileo dei romanisti e dei laziali. Lasciamo che i tifosi vengano a noi, hanno detto i club. E il popolo a frotte e a migliaia ha invaso il Tre Fontane e Formello, bramoso di un solo tipo di indulgenza: una vittoria benedetta e subito, stasera. Ma col ritorno del derby in notturna dopo sei anni, ora servirà un'ulteriore prova di maturità del pubblico; tutti dovranno dimostrarsi degni dello spettacolo, speriamo bene. [...] A leggere le formazioni a luglio, avremmo detto che la Roma era la migliore, ma quasi cinque mesi di stagione ci hanno detto il contrario, senza contare che la Lazio ha vinto 4 delle ultime 6 sfide. Quindi lo sforzo sommo, a livello psicologico, lo deve compiere la Roma, che deve rovesciare gli equilibri veri o presunti, ma con un peso in più: lei, molto più della Lazio che è a +15 e in zona Champions, non può permettersi una sconfitta. I numeri degli allenatori stridono: Ranieri ha vinto 4 derby su 4, Baroni è al suo esordio. [...] C'è un solo fuoriclasse nei 22 di partenza, Paulo Dybala: se lui è lui, la Roma si apre come un pavone che fa la ruota, altrimenti è buio. La Lazio ha un collettivo migliore, ma panchina corta.

(Il Messaggero - A. Sorrentino)