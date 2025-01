E il mondo del calcio lo applaude, Capello: "C'è chi gli dava del bollito"

Claudio Ranieri si è ripreso la Roma. Aveva dichiarato di non essere Harry Potter, ma quanto fatto in queste settimane è una vera e propria magia. La vittoria del derby certifica ancora di più il suo status e in giro per il mondo arrivano i complimenti. Il The Guardian lo elogia in un articolo: "In caso di emergenza non rompere il vetro, basta chiamare Claudio". [...]

Un'altra icona del calcio ha parlato di lui. Fabio Capello ha speso parole al miele: "Tante volte, in questi casi, si dice che un allenatore è bollito. Era bollito Ancelotti che ora sta al Real e sta vincendo tutto, era bollito Ranieri che sta facendo bene a Roma". [...] Anche la squadra è con lui. Saelemaekers lo ha definito una leggenda, Koné non sarebbe contro ad un suo rinnovo: "Lui è un grande tecnico, sta facendo molto bene tirando fuori il meglio da questa squadra". Anche Hummels ha chiesto al club di tenerselo stretto. [...]

(Il Messaggero)