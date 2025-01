È il giorno di Rensch. Ryan rischia di tornare

È il giorno di Rensch. La fumata bianca è arrivata ieri e oggi è pronto a sbarcare nella Capitale per iniziare l'avventura in maglia giallorossa. Limati gli ultimi dettagli: la Roma versa nelle casse dell'Ajax circa 6 milioni compresi dei bonus facili da ottenere. Oggi le visite mediche, poi la firma sul contrato fino al 2029. [...] Ieri doveva essere il giorno dell'arrivo a Fiumicino di Gollini. Accordo trovato con l'Atalanta e lui è pronto a firmare fino al 2027. Ma è tutto fermo, prima deve concretizzarsi la cessione di Ryan al Lens che però ha subito un rallentamento.

I francesi hanno chiesto un supplemento di visite mediche a causa di un problema al ginocchio del portiere. Dopo l'esito degli esami prenderà una decisione. [...] La Roma ha deciso di affiancarsi al ricorso fatto dai tifosi presso il tar di Udine per far aprire il settore ospiti del Bluenergy Stadium anche ai residenti nel Lazio. I sostenitori giallorossi e quelli friuliani sono legati da una forte amicizia che va avanti da anni e la trasferta - secondo il club - non presenta problemi di ordine pubblico. [...]

(Il Messaggero)