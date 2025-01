È fatta: oggi arrivano Rensch e Gollini. Per l'attacco torna l'idea Raspadori

[...] La Roma abbraccerà oggi Rensch e Gollini, che saranno a disposizione già per la trasferta di Udine. Il terzino destro ha slittato il suo arrivo di un giorno a causa di alcuni bonus da corrispondere all'Ajax. Problema risolto così come il via libera sulle visite mediche di Mathew Ryan che va al Lens. Immediata la chiamata a Pierluigi Gollini che firma un contratto fino al 2027. Ora si può pensare al vice Dovbyk. Qua si potrebbe scatenare un vero effetto domino. Eldor Shomurodov passerà all'Empoli in prestito, i toscani, inoltre, riscatteranno Sebastiano Esposito dall'Inter per poi venderlo al Napoli. Ciò libererebbe Giacomo Raspadori verso Roma. I giallorossi ieri hanno nuovamente preso contatti con i partenopei per il classe 2000. [...] Un'altra opzione è Gaetan Laborde del Nizza. [...]

(gasport)