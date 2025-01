E Beto studia come giocano i granata

Un altro schiaffo: Beto, nella partita vinta domenica dall'Everton per 3-2 contro il Tottenham, è rimasto in panchina per tutta la partita. [...] Per lui, quindi, non c'è posto e neppure un misero spazio vitale che gli permetta di dimostrare il suo valore. [...] Il giocatore, come abbiamo più volte sottolineato, ha già raggiunto un accordo con Davide Vagnati, mentre manca ancora quello tra il Torino e l'Everton. Nel frattempo, si è messo a studiare il Torino perché non vuole farsi trovare impreparato in caso di accordo. [...]

Vuole l'Italia, punta il Toro e nelle sue speranze non c'è posto per la Roma. Il club di Liverpool è stato acquistato dai Friedkin che quindi potrebbero portarlo in giallorosso, visto che Ranieri ha chiesto un vice Dovbyk: però a Beto non interessa fare la riserva di nessuno. [...] L'Everton è ancora fermo alla prima richiesta di 20 milioni, il Toro è fermo a 15 con dei paletti: salvezza, presenze del giocatore e gol realizzati (almeno 5, il minimo sindacale). Gli inglesi hanno subito detto no, non vogliono condizioni ma certezze. E Vagnati sarebbe pronto a discuterne, tuttavia non a salire con l'offerta. [...]

(Tuttosport)